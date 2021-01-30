Експерт наголосила, що статистична інформація про смертність буде в березні-квітні. Тоді можна буде сказати, що сталося в Україні, чи є зростання смертності.

Академік НАН України, директорка Інституту демографії Елла Лібанова розповіла про проблему обчислення статистики смертності від коронавірусної інфекції.

«У мене величезна кількість питань до статистики коронавірусу. По-перше, за впливом COVID-19 на смертність можна буде судити, коли ми отримаємо дані за рік за загальною кількістю померлих від усіх причин. І вкрай би бажано з розподілом за віком. Тому що якщо навіть загальна кількість померлих не збільшилася, але почали вмирати в значно молодшому віці, і це якимось чином можна пов'язати з COVID-19, це погано», - зазначила академік в ефірі телеканалу «Україна 24».

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Вона наголосила, що статистична інформація про смертність буде в березні-квітні. Тоді можна буде сказати, що сталося в Україні, чи є зростання смертності.

«Ми не зможемо бездоганно виокремити те, що пов'язано з коронавірусом, але ми досить надійно зможемо сказати, є зростання смертності від коронавірусу чи ні. Наприклад, медицина якийсь час стала лікувати тільки коронавірус, практично не можна було потрапити до лікаря, якщо ти не був хворий на коронавірус. Планові операції навіть скасовувалися. У зв'язку з тим, що дуже багато людей боялися звертатися до лікарів, тому що панічні чутки були, що у всіх лікарнях можна тільки заразитися. Тому я і кажу, що ми не зможемо точно виокремити тільки медичну причину коронавірусу. Туди обов'язково накладається соціально-економічна», - заявила Лібанова.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу коронавірус в Україні виявили у 4685 осіб, померли 149 осіб.

Всього за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 216 тис. 278 осіб, померли 22 тис. 628 людей.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: УНІАН