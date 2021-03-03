Степанов попередив, що вніс деякі зміни до плану вакцинації.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів про самопочуття президента Володимира Зеленського після щеплення індійською вакциною від коронавірусу Covishield (Oxford/AstraZeneca).

Про це він заявив в ефірі Україна 24.

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«Президент учора зробив вакцину, я розмовляв з ним увечері. Почувається чудово, все нормально, без жодних якихось ускладнень. Дуже важливо, щоб якомога більша кількість людей вакцинувалася», – зауважив глава МОЗ.

Також Степанов попередив, що вніс деякі зміни до плану вакцинації.

«До речі, мною були внесені відповідні зміни до національного плану вакцинації з метою популяризації, щоб була можливість у громадських діячів, публічних осіб, спортсменів, діячів культури вакцинуватися», – зазначив міністр.

Зеленський проти коронавірусу

Зеленському сьогодні, 2 березня, на Донбасі зробили щеплення від COVID-19 вакциною Covishield (Oxford/AstraZeneca).

9 листопада 2020 року стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на COVID-19. Глава держави одужав 23 листопада.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, яку розробили компанії Oxford і AstraZeneca (торговельна назва CoviShield). Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я. Також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield, вироблена в Індії за ліцензією Oxford/AstraZeneca.

24 лютого розпочалася вакцинація медичних працівників.

1 березня були внесені зміни в національний план вакцинації, щоб президент, голова МОЗ та інші публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації кампанії з вакцинації.

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Автор: УНІАН