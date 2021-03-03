Міністр зазначив, що заборони на вакцинацію тих, хто перехворів, не існує.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов вакцинувався від коронавірусу, незважаючи на перенесене раніше захворювання.

В ефірі каналу "Україна 24" він нагадав, що перехворів на коронавірус три місяці тому.

"Згідно з нашими рекомендаціями та міжнародними протоколами, людина може не робити щеплення 6 місяців після хвороби. Водночас ніякої заборони не існує", - сказав він.

Степанов відповів на питання, чи є небезпека непротокольної реакції імунної системи.

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"Таких випадків зафіксовано у світі не було. Тому я вирішив, у зв'язку з цією антивакцинальною вакханалією, яка вже протягом двох місяців в країні, що дуже важливо, щоб люди вакцинувалися. Той відсоток, який показують соціологічні дослідження, нас не влаштовує. Потім послухали, що почали говорити після привозу вакцини в Україну наші політики в гонитві за політичними дивідендами... Але це спекуляції на здоров'ї людей, тому я вирішив це зробити", - сказав він.

Вакцинація в Україні

Раніше в МОЗ заявляли, що протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca / Oxford.

22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину від COVID-19, розроблену компаніями "Oxford" і "AstraZeneca" (торгова назва CoviShield).

23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини "CoviShield".

24 лютого в Україні розпочалася вакцинація від COVID-19.

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Автор: Юрій Годован