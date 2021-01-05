За словами міністра охорони здоров'я, українці мають звертатися до сімейних лікарів з будь-якими симптомами ГРВІ для забору матеріалу для ПЛР-тестування або експрес-тестування на антиген до COVID-19, а в разі відмови – звертатися на "гарячу" лінію МОЗ.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав громадян України тестуватися на COVID-19 за наявності будь-яких симптомів гострої респіраторної вірусної інфекції (ГРВІ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на щоденному онлайн-брифінгу щодо ситуації з протидії поширенню коронавірусної інфекції.

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«Сьогодні ми робимо невелику кількість тестів (на COVID-19 – УНІАН), якщо порівняти з нашими можливостями щодо тестувань. Наші можливості тільки по ПЛР-тестуванню і лише в лабораторіях МОЗ складають вже не менше 55 тисяч на добу. Ще є приватні лабораторії, яким ми готові сплачувати кошти за тестування, ще є лабораторії, які знаходяться в наших лікарнях – тобто ми виходимо приблизно на 70-75 тисяч тестувань методом ПЛР на добу. В той же час ми бачимо, що ця кількість менша, хоча в нас є всі можливості, держава сплачує за це тестування. У нас є в достатній кількості усі тест-системи», - заявив він.

Також Степанов зауважив, що МОЗ, крім метода ПЛР, запровадило ще тестування швидкими тестами на антиген. «Це швидкий тест і ви можете побачити результат за 15 хвилин. Ці тести вже надійшли в регіони, вони є в наших сімейних лікарів», - зазначив міністр.

«Я звертаюсь до вас, шановні українці: якщо у вас є будь-які симптоми ГРВІ, підкреслюю – будь-які, не тільки ті симптоми, про які ви знаєте і які говорять про COVID-19, а будь-які симптоми ГРВІ, звертайтесь до свого сімейного лікаря, щоб він вам або зробив забір біоматеріалу, або відправив на відповідне тестування, або зробив це швидким тестом, який в них є. Якщо вам з якоїсь причини відмовляють – будь-ласка, відразу звертайтеся на гарячу лінію МОЗ з питань COVID-19 – 0 800 60 20 19», - додав міністр.

Також він зауважив, що діагностику швидкими тестами роблять усім людям, які перебували в контакті з підтвердженим хворим на COVID-19.

Коронавірус в Україні: останні дані

За минулу добу в Україні зафіксовано 5334 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 млн 083 тис. 585 осіб, одужали – 747 тис. 408 осіб, померли – 19 тис. 129; проведено 5 млн 645 тис. 178 ПЛР-тестувань.

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Автор: Костянтин Гончаров