За минулий тиждень в Україні було зроблено 160927 тестувань методом ПЛР.

За минулий тиждень в Україні виявлено 41063 випадки захворювання на COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.Читайте такожВ Україні змінять ПЛР-тести через новий штам коронавірусу

"За минулий тиждень було виявлено 41063 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. Це менше, ніж позаминулого тижня, коли було 47877", - сказав Степанов.

Водночас за його словами, було зроблено 160927 тестувань методом ПЛР.

Степанов також підкреслив, що лабораторії в країні на сьогодні завантажені на 25-30% в залежності від регіону.

"На минулому тижні було госпіталізовано 15110 осіб. Відповідно, виписано було 15882 особи. Сьогодні на ранок в наших лікарнях з підтвердженим діагнозом або підозрою перебувають 22188 осіб", - зазначив міністр.

Коронавірус в Україні: що відомо

В Україні минулої доби зафіксовано 4288 нових випадків COVID-19, зокрема, захворіли 133 дитини та 184 медпрацівники.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 млн 119 тис. 314 осіб, одужали - 796 тис. 417 осіб, померли - 19 тис. 835. Проведено 5 млн 781 тис. 951 ПЛР-тестування.

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Автор: Леся Лещенко