Раніше прем'єр-міністр заявив, що в Україні почалася третя хвиля COVID-19.

Міністерство охорони здоров'я України прогнозує збільшення кількості випадків COVID-19 до кінця квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час виступу у Верховній Раді.

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"Ми вже вступили до третьої хвилі світової пандемії... Ситуація напружена. На сьогодні вже три області перебувають у "червоній" зоні карантину - це Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська області. На межі "червоної" зони перебувають Закарпатська та Вінницька області. Ми прогнозуємо збільшення кількості заражень до кінця епідсезону - орієнтовно до кінця квітня", - сказав Степанов.

Степанов попередив українців, що другий рік пандемії коронавірусу може виявитися важчим, ніж попередній, особливо з урахуванням мутацій вірусу. За його словами, це підтверджують і українські, і зарубіжні фахівці.

"За прогнозами Міністерства охорони здоров'я і наших фахівців, які підтверджуються заявами ВООЗ, світ швидко підходить до третьої хвилі пандемії коронавірусу. Оцінки науковців невтішні – другий рік пандемії може виявитися навіть важчим, ніж попередній", – сказав Степанов.

Він нагадав про появу в Україні британського штаму і зазначив, що вчені помітили в цій мутації небезпечний момент: це і більш висока швидкість передачі вірусу, важкий перебіг хвороби, складна клінічна картина.

"В Україні цифри заражених теж ростуть кожен день. Ми вже вступили у третю хвилю світової пандемії", – підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля COVID-19.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Леся Лещенко