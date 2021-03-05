Міністерство охорони здоров'я України прогнозує збільшення кількості випадків COVID-19 до кінця квітня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час виступу у Верховній Раді.
Читайте такожНова хвиля коронавірусу набирає обертів: за добу в Україні виявили 10 155 інфікованих
"Ми вже вступили до третьої хвилі світової пандемії... Ситуація напружена. На сьогодні вже три області перебувають у "червоній" зоні карантину - це Івано-Франківська, Чернівецька та Житомирська області. На межі "червоної" зони перебувають Закарпатська та Вінницька області. Ми прогнозуємо збільшення кількості заражень до кінця епідсезону - орієнтовно до кінця квітня", - сказав Степанов.
Степанов попередив українців, що другий рік пандемії коронавірусу може виявитися важчим, ніж попередній, особливо з урахуванням мутацій вірусу. За його словами, це підтверджують і українські, і зарубіжні фахівці.
"За прогнозами Міністерства охорони здоров'я і наших фахівців, які підтверджуються заявами ВООЗ, світ швидко підходить до третьої хвилі пандемії коронавірусу. Оцінки науковців невтішні – другий рік пандемії може виявитися навіть важчим, ніж попередній", – сказав Степанов.
Він нагадав про появу в Україні британського штаму і зазначив, що вчені помітили в цій мутації небезпечний момент: це і більш висока швидкість передачі вірусу, важкий перебіг хвороби, складна клінічна картина.
"В Україні цифри заражених теж ростуть кожен день. Ми вже вступили у третю хвилю світової пандемії", – підкреслив міністр.
Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалася третя хвиля COVID-19.
Коронавірус в Україні: що відомо
- У МОЗ запевняють, що медична система України готова до третьої хвилі епідемії коронавірусу
- Вірус мутує: в Україні у хворих на COVID-19 починають з’являтись нові симптоми
- У МОЗ розвінчали фейки про вакцинацію від COVID-19
- В Україні підтвердили перші випадки "британського" штаму коронавірусу
- У МОЗ розказали, коли поза чергою вакцинуватимуть від COVID-19 публічних осіб
- Більшість українців виступили за впровадження жорсткого карантину – опитування
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram