Лікарі кажуть, що коронавірус не був причиною летального результату.

У Дніпрі померла 11-річна дівчинка, яка хворіла на коронавірус. У неї було супутнє захворювання, що ускладнило перебіг COVID-19.

Про це пише місцеве видання "Наше місто".

Читайте такожУ Моршині розпочалася перша в Україні масова вакцинація від COVID (відео)Дитина померла в Дніпропетровській обласній дитячій лікарні. Але причиною смерті дівчинки лікарі вважають не COVID-19, а декомпенсований цукровий діабет, на який вона хворіла протягом останніх років.

"Дівчинка з Дніпра. Вона неодноразово лікувалася у нас в ендокринології, і до Києва її батьки возили. Коронавірус не є причиною летального результату, але свою негативну роль хвороба, звичайно ж, зіграла", - розповів гендиректор медустанови Олексій Власов.

Раніше соцмережі повідомляли, що в Одеській обласній лікарні (розташована в Одесі) померла 11-річна мешканка міста Чорноморськ Катерина Стасюк.

Коронавірус у дітей: що відомо

Зараз в Україні триває епідемія коронавірусу. На жаль, цією підступною хворобою заражаються навіть діти. Кожен з батьків повинен знати, які симптоми коронавірусної інфекції у дитини і як чинити при їхньому виявленні.

Симптоми COVID-19 у дітей різняться. Ці ознаки також можуть бути симптомами інших ГРВІ, тому діагноз може поставити тільки лікар. Але наступні симптоми повинні насторожити батьків:

висока температура;

загальна слабкість;

підвищена плаксивість;

гавкаючий кашель;

втрата нюху;

біль у легенях;

блювота і пронос;

почервоніння очей;

сонливість.

Раніше вважалося, що при коронавірусі не буває нежитю, проте виключати цей діагноз при наявності нежиті не варто.

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Автор: Ольга Робейко