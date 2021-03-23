Міська влада Дніпра прийняла рішення про введення в місті жорсткого карантину.

Дніпровська комісія з надзвичайних ситуацій у 25 березня вводить суворі карантинні обмеження у Дніпрі через ситуацію з коронавірусом.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов в Facebook.

"Міська комісія з надзвичайних ситуацій вводить суворі карантинні обмеження з четверга з 00-00 годин. Відповідне рішення буде опубліковано найближчим часом", - написав він.

При цьому він зазначив, що Дніпро поки ще не в потрапило у "червону" зону карантину. Мер підкреслив, що коронавірус став занадто агресивним, важкі хворі "помолодшали", в місті фіксується багато смертей.

Коронавірус у Дніпрі: що відомо

Станом на ранок 23 березня 2021 року у Дніпрі за добу виявили майже 500 нових випадків COVID-19.

Загальна кількість виявлених хворих з початку пандемії склала 40 тис. 271. Одужали за добу 160 мешканців міста. Перебуває на лікуванні 3 тис. 482 людини, з них 779 – у стаціонарі.

Летальних випадків за добу 10, загалом з початку пандемії – 973.

Посилення карантину в Україні: ситуація на тепер

Станом на 23 березня у «червоній» зоні перебувають Київ, а також 7 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька.

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Автор: Світлана Макринська