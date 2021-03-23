Дніпровська комісія з надзвичайних ситуацій у 25 березня вводить суворі карантинні обмеження у Дніпрі через ситуацію з коронавірусом.
Про це повідомив мер міста Борис Філатов в Facebook.
"Міська комісія з надзвичайних ситуацій вводить суворі карантинні обмеження з четверга з 00-00 годин. Відповідне рішення буде опубліковано найближчим часом", - написав він.
При цьому він зазначив, що Дніпро поки ще не в потрапило у "червону" зону карантину. Мер підкреслив, що коронавірус став занадто агресивним, важкі хворі "помолодшали", в місті фіксується багато смертей.
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Коронавірус у Дніпрі: що відомо
- Станом на ранок 23 березня 2021 року у Дніпрі за добу виявили майже 500 нових випадків COVID-19.
- Загальна кількість виявлених хворих з початку пандемії склала 40 тис. 271. Одужали за добу 160 мешканців міста. Перебуває на лікуванні 3 тис. 482 людини, з них 779 – у стаціонарі.
- Летальних випадків за добу 10, загалом з початку пандемії – 973.
Посилення карантину в Україні: ситуація на тепер
Станом на 23 березня у «червоній» зоні перебувають Київ, а також 7 областей: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька.
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