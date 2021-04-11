Водночас китайські науковці розробляють власні мРНК-вакцини.

Глава китайських Центрів з контролю над захворюваннями Гао Фу заявив, що наявні у країни вакцини демонструють низьку ефективність. Чиновники розглядають можливість їх суміщення, щоб підвищити ефективність.

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Як повідомляє AP, таку заяву Високопосадовець зробив на прес-конференції в суботу.

"Зараз формально обговорюється, чи слід нам використовувати різні вакцини з різних технічних ліній в процесі імунізації", - заявив Гао Фу.

Водночас, чиновник китайських ЦКЗ повідомив, що в Китаї розробляють мРНК-вакцини (подібні вакцині Pfizer), і вони вже увійшли в стадію клінічних випробувань.

Китайські вакцини, вироблені двома державними виробниками ліків, Sinovac і Sinopharm, були експортовані в 22 країни, включаючи Мексику, Туреччину, Індонезію, Угорщину, Бразилію, Туреччину і Україну.

У Бразилії вчені виявили, що ефективність вакцини Sinovac в запобіганні становлять всього 50,4%. Це близько до порогу 50%, при якому експерти вважають вакцину корисною.

Нагадаємо, перша партія китайської вакцини від COVID виробництва компанії Sinovac прибула в Україну 25 березня. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що її почнуть відправляти в регіони 12 квітня.

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Автор: Дмитро Захаров