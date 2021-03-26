У столичних лікарнях сьогодні лікуються понад 4,2 тис. хворих на COVID-19, з них у тяжкому стані перебувають 2,7 тис. людей.

У Києві заповненість ліжок, організованих для прийому хворих на COVID-19, на сьогодні становить близько 77%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

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"Сьогодні в лікарнях міста найбільша кількість хворих від початку пандемії. Ускладнився і перебіг хвороби. У нас все більше хворих, які перебувають у тяжкому стані, тих, хто потребує кисневої підтримки. Загалом у стаціонарах медзакладів столиці сьогодні лікуються 4 тис. 252 хворих на COVID-19, із них 41 дитина. 2 тис. 700 пацієнтів - у тяжкому стані. Кисневу підтримку отримують 3 тис. 488 людей. Під апаратами ШВЛ – 60 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах сьогодні – майже 77%", - сказав Кличко.

За словами мера, у лікарнях столиці, що приймають хворих на коронавірусну хворобу, загалом є 573 апарати штучної вентиляції легень та 1 тис. 254 концентратори кисню. На сьогодні столиця підготувала вже майже 6 тис. ліжок для прийому хворих на COVID-19 у комунальних медзакладах, майже 4 тис. з них обладнані подачею кисню.

"Але з такою динамікою захворюваності і цього ресурсу вже скоро буде недостатньо. А місць у відомчих медзакладах, де є 11 тис. ліжок, медперсонал, Києву так і не надали, попри наші численні звернення до уряду та МОЗ", - додав Кличко.

Він також навів тижневу статистику щодо смертності в місті через ураження коронавірусом.

"Зважаючи на значну кількість пацієнтів у тяжкому стані та ускладнений перебіг хвороби, зросла останнім часом і смертність від вірусу. Тільки за останній тиждень у Києві від COVID-19 померли 220 людей. Наймолодшому з них був 31 рік. Найстаршим – двом жінкам – по 95 років", - повідомив Кличко.

Як повідомляв УНІАН, у Києві за минулу добу коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 1 тис. 164 людей, 37 хворих померли.

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Автор: Інна Андаліцька