У МОЗ наголосили, що списки на вакцинацію вчителів готуватимуть директори шкіл.

Працівникам освіти не потрібно записуватись в чергу для вакцинації проти COVID-19. Замість них реєстрацію та списки на вакцинацію здійснюватимуть керівники закладів освіти.

Як зазначили у Міністерстві охорони здоров'я, про запис у чергу або реєстрацію на вакцинацію у сфері освіти, охорони здоров'я та соціальної сфери має подбати роботодавець.

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Регіональні координатори з вакцинації мають поінформувати управлінців кожної сфери, зокрема керівників закладів, про початок вакцинації цієї цільової групи.

А керівники закладів освіти натомість передаватимуть списки регіональному координатору з вакцинації.

Планується, що для вакцинації працівників освіти діятимуть спеціальні медичні мобільні бригади.

"Керівники шкіл готують приміщення для вакцинації та домовляються з регіональним координатором про день та час візиту мобільної бригади. У призначений день і час проводять вакцинацію за списком", – зазначають у МОЗ.

Не забудьте взяти з собою на вакцинацію копію про підписання декларації або паспорт з ідентифікаційним кодом. Це потрібно для реєстрації в електронній системі охорони здоров’я.

Зазначимо, що раніше в МОЗ заявляли, що вчителів планують провакцинувати вже до початку нового навчального року.

Вакцинація в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в Україні для застосування зареєстровано вакцини американської компанії Pfizer, CoviShield від Oxford/AstraZeneca та CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації препаратом CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

Сьогодні в Україні має стартувати вакцинація громадян препаратом CoronaVac.

Станом на 13 квітня 2021 року з початку вакцинальної кампанії щепилися 388 тис. 401 українець.

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Автор: Вікторія Гордієнко