У вівторок, 23 лютого, Україна отримала першу партію вакцин проти коронавірусу - 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca.
Також Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. Тепер українці гарантовано отримують щонайменше 8 мільйонів доз вакцини. Цієї кількості має вистачити для 4 мільйонів людей.
На сьогодні підтверджені поставки в Україну 117 тис. доз вакцини Pfizer / BionTech. Раніше планувалося, що вакцинація в нашій країні почнеться саме цим препаратом. Наразі в Україні почався процес реєстрації вакцин від COVID-19 від Sinovac Biotech. Oxford / AstraZeneca (Covishield) та Pfizer вже зареєстрували в Україні.
Отже, УНІАН зібрав для вас усю необхідну інформацію щодо вакцинації проти COVID-19 в Україні.
Які області отримають вакцину AstraZeneca (Covishield) в першу чергу
Деякі області отримають вакцину вже у день її прибуття:
- Житомирська;
- Київська;
- Чернігівська;
- Черкаська;
- Полтавська;
- Вінницька;
- та м. Київ.
В усі інші регіони вакцину розвезуть вже наступного дня.
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Коли розпочнеться вакцинація від COVID-19 в Україні
Вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочнеться у середу, 24 лютого. Першими щеплення отримають медпрацівники. Про це під час брифінгу МОЗ заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко
Як і коли можна записатись в чергу на вакцинацію від коронавірусу
З 1 березня українці зможуть записатися до електронної черги на вакцинацію від COVID-19.
Записатися у чергу можна у додатку та на порталі "Дія" у розділі “Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19”. До електронної черги на вакцинацію можна буде записатися й через контактний центр МОЗ (тел. 0-800-60-20-19). Це стосується громадян віком від 18 до 59 років.
Кого щеплять першими
Вакцинація від коронавірусу проходитиме в Україні у кілька етапів.
- Перший етап - щеплення робитимуть медичним працівникам, які працюють з хворими на COVID-19, співробітникам та пацієнтам закладів для людей похилого віку, військовослужбовцям в зоні проведення ООС.
- Другий етап - вакцинуватимуть усіх медпрацівників, людей старших 80 років та соцпрацівників.
- Третій етап - вакцинуватимуть людей від 65 років, співробітників критично важливих структур та структур держбезпеки, а також вчителів та інших працівників сфери освіти.
- Четвертий етап - вакцинуватимуть людей від 60 років, людей з хронічними захворюваннями та осіб, які працюють та відбувають покарання у місцях обмеження волі.
- П'ятий етап - під час нього зможуть вакцинуватися українці віком від 18 до 59 років, які не входять до зазначених груп вакцинації.
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