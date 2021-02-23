УНІАН зібрав для вас усю необхідну інформацію щодо вакцинації проти COVID-19 в Україні.

У вівторок, 23 лютого, Україна отримала першу партію вакцин проти коронавірусу - 500 тисяч доз від компанії AstraZeneca.

Також Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. Тепер українці гарантовано отримують щонайменше 8 мільйонів доз вакцини. Цієї кількості має вистачити для 4 мільйонів людей.

На сьогодні підтверджені поставки в Україну 117 тис. доз вакцини Pfizer / BionTech. Раніше планувалося, що вакцинація в нашій країні почнеться саме цим препаратом. Наразі в Україні почався процес реєстрації вакцин від COVID-19 від Sinovac Biotech. Oxford / AstraZeneca (Covishield) та Pfizer вже зареєстрували в Україні.

Отже, УНІАН зібрав для вас усю необхідну інформацію щодо вакцинації проти COVID-19 в Україні.

Які області отримають вакцину AstraZeneca (Covishield) в першу чергу

Деякі області отримають вакцину вже у день її прибуття:

Житомирська;

Київська;

Чернігівська;

Черкаська;

Полтавська;

Вінницька;

та м. Київ.

В усі інші регіони вакцину розвезуть вже наступного дня.

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Коли розпочнеться вакцинація від COVID-19 в Україні

Вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочнеться у середу, 24 лютого. Першими щеплення отримають медпрацівники. Про це під час брифінгу МОЗ заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко

Як і коли можна записатись в чергу на вакцинацію від коронавірусу

З 1 березня українці зможуть записатися до електронної черги на вакцинацію від COVID-19.

Записатися у чергу можна у додатку та на порталі "Дія" у розділі “Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19”. До електронної черги на вакцинацію можна буде записатися й через контактний центр МОЗ (тел. 0-800-60-20-19). Це стосується громадян віком від 18 до 59 років.

Кого щеплять першими

Вакцинація від коронавірусу проходитиме в Україні у кілька етапів.

Перший етап - щеплення робитимуть медичним працівникам, які працюють з хворими на COVID-19, співробітникам та пацієнтам закладів для людей похилого віку, військовослужбовцям в зоні проведення ООС.

- щеплення робитимуть медичним працівникам, які працюють з хворими на COVID-19, співробітникам та пацієнтам закладів для людей похилого віку, військовослужбовцям в зоні проведення ООС. Другий етап - вакцинуватимуть усіх медпрацівників, людей старших 80 років та соцпрацівників.

- вакцинуватимуть усіх медпрацівників, людей старших 80 років та соцпрацівників. Третій етап - вакцинуватимуть людей від 65 років, співробітників критично важливих структур та структур держбезпеки, а також вчителів та інших працівників сфери освіти.

- вакцинуватимуть людей від 65 років, співробітників критично важливих структур та структур держбезпеки, а також вчителів та інших працівників сфери освіти. Четвертий етап - вакцинуватимуть людей від 60 років, людей з хронічними захворюваннями та осіб, які працюють та відбувають покарання у місцях обмеження волі.

- вакцинуватимуть людей від 60 років, людей з хронічними захворюваннями та осіб, які працюють та відбувають покарання у місцях обмеження волі. П'ятий етап - під час нього зможуть вакцинуватися українці віком від 18 до 59 років, які не входять до зазначених груп вакцинації.

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Автор: УНІАН