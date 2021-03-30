В медзакладах перебувають понад дві тисячі людей, що мають підтверджений COVID-19 або підозру.

У Хмельницькій області завантаженість ліжкомісць у лікарнях, що приймають хворих з коронавірусом, наразі сягає 94%. В лікарнях перебувають 1853 хворих та 346 пацієнтів з підозрою на COVID-19.

Читайте такожЛюдство має рік на виготовлення вакцини від COVID-19 нового покоління – вчені

Як повідомляється у зведенні Хмельницької ОДА щодо епідемії, на лікуванні в області наразі перебуває 11862 особи: 1853 лікується стаціонарно, 10009 – амбулаторно.

Загалом станом на 30 березня в Хмельницькій області зареєстровано 63116 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 2480 – діти, 4133 – медпрацівники. Кількість летальних випадків COVID-19 в області – 1128.

Нагадаємо, Хмельницька область наразі перебуває у "помаранчевій" карантинній зоні.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров