Препаратом провакцинують маломобільні групи населення та працівників критичної інфраструктури.

В Україні завершився лабораторний контроль вакцини проти коронавірусу від китайського виробника Cinovac. Її почали використовувати для вакцинації.

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Про це у своєму Telegram повідомила народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк.

"Завершився лабораторний контроль вакцини проти COVID 19 китайського виробництва Cinovac. Сьогодні розпочата вакцинація даним препаратом в областях та регіонах.

Згідно з дорожньою картою провакцинують маломобільні групи населення та працівників критичної інфраструктури", - написала вона.

Нагадаємо, перша партія китайської вакцини від COVID виробництва компанії Sinovac прибула в Україну 25 березня. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що її почнуть відправляти в регіони 12 квітня.

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Автор: Дмитро Захаров