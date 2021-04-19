За минулу добу в Україні виявили 6506 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській, Львівській областях.

Всього вірус підхопили 1,9 млн українців / фото УНІАН

За минулу добу коронавірус в Україні виявили у 6506 осіб - з них 253 дитини та 98 медпрацівників. Також 5598 пацієнтів одужали, зафіксовано 214 летальних випадків.

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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Це найнижчий показник смертності від 29 березня (тоді зафіксували 178 летальних випадків).

За минулу добу, 18 березня, до лікарень госпіталізували 2 387 людей. Це майже удвічі менше, ніж днем раніше, коли до лікарень поклали 4 274 пацієнти. Загалом вже досить тривалий час в Україні не госпіталізували менше ніж 4 тисячі людей за добу.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (761), Харківській (622), Львівській (490), Миколаївській (461) областях та м. Київ (447).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Добовий показник захворюваності традиційно різко знизився після вихідних. Днем раніше виявили понад 10 тисяч інфікованих COVID-19.

Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 953 016 осіб, з них 1 487 677 одужали, летальних випадків - 40 тисяч.

Тест на коронавірус в Україні

За минулу добу в Україні здійснили 27 488 різних видів тестів на коронавірус. З них методом ПЛР – 15 811, методом ІФА (дослідження на антитіла) – 4 037. Також було використано 7 640 експрес-тестів на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом за весь час пандемії в Україні провели 8 958 482 ПЛР-тестування.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні стартувала вакцинація від COVID-19. За минулу добу зробили 1453 щеплення, всього — понад 450 тисяч вакцинованих. Щеплення проводилось 45 мобільними бригадами з імунізації та 19 пунктами щеплення.

Станом на 18 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 468 490 людей.

Жодного щеплення за добу не зробили у Києві, Кіровоградській, Луганській, Херсонській та Чернігівській областях. А у Харківській (345), Київській (216), Львівська (169) та Волинській (160) областях вакцинували найбільшу кількість українців за минулу добу.

Коронавірус в Україні і світі: що відомо

За даними РНБО, Україна зараз на 16-му місці у світі за кількістю хворих і на 18-му — за кількістю смертей від коронавірусу.

Як свідчать дані Університету Джонса Гопкінса, у більшості країн-сусідів України випадків коронавірусу зафіксовано менше: Молдова — 245 тисяч, Білорусь — 344 тисячі, Словаччина — 375 тисяч, Угорщина — 750 тисяч, Румунія — 1 мільйон. Більше тільки в Росії — 4,6 мільйона та в Польщі — 2,6 мільйона.

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Автор: Вікторія Гордієнко