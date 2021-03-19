Глава бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в Україні Ярно Хабіхт прокоментував висновок Європейського медичного агентства (EMA) щодо вакцини AstraZeneca про її ефективність та безпечність для подальшого використання.
Читайте такожЗнову антирекорд: в Україні за добу підтвердили майже 16 тисяч випадків COVID-19, у "лідерах" - КиївПро це пише РБК-Україна.
«На цей час, базуючись на даних, які на сьогодні розглянуло EMA, переваги вакцини AstraZeneca в запобіганні госпіталізації та смерті через COVID-19 перевищують ризики побічних ефектів», - сказав Хабіхт.
За його словами, поки у ВООЗ не знайшли доказів, що вакцина може викликати тромбоз. Хоча, як зазначається, деякі аспекти вимагають більш ретельної оцінки. Серед них: вік пацієнтів, клінічні особливості та тяжкість станів.
Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca
- Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.
- Використання вакцини призупинили у низці країн. Серед них - Данія Норвегія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Франція, Іспанія та інші.
- У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.
- В ЄС також заявили, що не бачать зв'язку між щепленням вакциною AstraZeneca і випадками тромбозу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я закликала продовжити вакцинацію проти коронавірусу вакциною AstraZeneca, на тлі рішення цілого ряду країн призупинити використання препарату.
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