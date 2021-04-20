Публічні особи позачергово залишки вакцини не отримають, запевнив головний санлікар.

В Україні залишки вакцин від коронавірусу будуть отримувати люди зі списків першого й другого етапів вакцинації з дорожньої карти МОЗ. Раніше дозволялося вакцинувати публічних людей, проте днями було скасовано відповідний наказ.

Про це в ефірі "Сніданку з 1+1" розповів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Говорячи про вакцину Pfizer, Ляшко уточнив, що залишкові дози цього препарату отримають люди з груп найбільшого ризику - медичні й соціальні працівники, особи похилого віку, військові ЗСУ тощо.

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"Залишки вакцини скасували. Тепер немає такого, що залишками будуть вакцинуватися публічні особи, щоб популяризувати саме щеплення. Що таке залишки? Наприклад, Pfizer вона у шестидозному флаконі. Якщо прокололи п'ять осіб, то може залишитися одна доза. Її використають лише для тих людей, які потрапляють у перший-другий етап кампанії з вакцинації. Це медпрацівники, соцпрацівники, люди похилого віку, для яких можна і потрібно використовувати цю вакцину", - пояснив Ляшко.

Вакцина Pfizer в Україні

16 квітня в Україну прибула перша партія у 117 тисяч доз вакцини від COVID-19, розробленої німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

Вакцина від Pfizer/BioNTech під назвою Comirnaty дозволена для екстреного використання Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Цю вакцину вводять внутрішньом'язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у три тижні.

За словами Ляшка,отримані 117 тис. доз вакцини Pfizer розділять на два щеплення впродовж 25 днів.

Вакцинація цим препаратом в Україні розпочалася 18 квітня.

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Автор: Юрій Годован