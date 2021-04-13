Перша партія вакцини Pfizer у 117 тисяч доз в рамках ініціативи COVAX надійде до України 16 квітня.
Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив в ефірі телеканалу "НАШ".
Він нагадав, що за угодою між українським урядом та компанією Pfizer передбачено постачання в Україну 10 млн доз вакцин.
"Перші поставки ми очікуємо протягом травня-червня... Остаточні дані у нас будуть у найближчий тиждень-десять днів, вони зараз узгоджують графік поставки...", - зазначив міністр.
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Степанов уточнив, що наразі ще деякі технічні документи стосовно цих поставок повинна підписати закупівельна організація Crown Agents.
"Що стосується COVAX... Ми очікуємо... 16 квітня, в п'ятницю зранку, повинен прибути літак зі 117 тис. доз вакцини Pfizer", - сказав очільник МОЗ.
Що цьому передувало:
- 6 квітня Міністерство охорони здоров'я уклало рамковий договір із компанією Pfizer про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Вони будуть поставлені протягом 2021 року.
- Загалом Україна розраховує отримати 32 млн доз вакцин різних виробників.
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