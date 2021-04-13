Перші поставки вакцини за угодою між українським урядом та компанією Pfizer заплановані на травень-червень.

Перша партія вакцини Pfizer у 117 тисяч доз в рамках ініціативи COVAX надійде до України 16 квітня.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив в ефірі телеканалу "НАШ".

Він нагадав, що за угодою між українським урядом та компанією Pfizer передбачено постачання в Україну 10 млн доз вакцин.

"Перші поставки ми очікуємо протягом травня-червня... Остаточні дані у нас будуть у найближчий тиждень-десять днів, вони зараз узгоджують графік поставки...", - зазначив міністр.

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Степанов уточнив, що наразі ще деякі технічні документи стосовно цих поставок повинна підписати закупівельна організація Crown Agents.

"Що стосується COVAX... Ми очікуємо... 16 квітня, в п'ятницю зранку, повинен прибути літак зі 117 тис. доз вакцини Pfizer", - сказав очільник МОЗ.

Що цьому передувало:

6 квітня Міністерство охорони здоров'я уклало рамковий договір із компанією Pfizer про постачання в Україну 10 млн доз вакцин. Вони будуть поставлені протягом 2021 року.

Загалом Україна розраховує отримати 32 млн доз вакцин різних виробників.

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Автор: Антоніна Доломанжи