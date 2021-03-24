Нові правила дозволять зробити простіше заморозку експорту в ті країни, влада яких не виконали зобов'язання з постачання вакцини.

Європейський союз з 24 березня посилить правила експорту вакцини від COVID-19. Зміни не торкнуться постачання в рамках міжнародного механізму COVAX.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представника ЄС.

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Згідно з повідомленням, нові правила дозволять зробити простіше заморозку експорту в ті країни, влада яких не виконали зобов'язання з постачання вакцини.

Раніше заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович заявив, що Європа не має наміру повністю обмежувати експорт вакцин від коронавірусу нового типу, виробництво яких організовано на території спільноти.

До цього Європа заявила про намір вдатися до юридичних дій проти АstraZeneca.

Всього у світі з початку пандемії зареєстровано понад 124,3 млн хворих, понад 100,3 млн осіб одужали, а понад 2,7 млн пацієнтів померли.

Скандал із AstraZeneca: що відомо

Голова Європейської комісії пригрозила забороною на експорт компанії AstraZeneca. Компанія поставила тільки частина вакцин, які були узгоджені між сторонами.

Днями у Євросоюзі заявили про початок третьої хвилі пандемії коронавірусу. Однак вона розвивається різними темпами в окремих країнах Європейського союзу. У зв'язку з цим у ЄС вважають за потрібне прискорити вакцинацію від COVID-19.

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Автор: Вікторія Гордієнко