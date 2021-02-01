В Україні на національному рівні вакцину від коронавірусу Pfizer/BioNTech будуть зберігати при температурі -80°, а в регіонах - від +2° до +8° (термін зберігання – до 5 днів).

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив про умови зберігання та транспортування вакцини від COVID-19 виробництва Pfizer/BionTech.

Про це Ляшко повідомив в інтерв’ю ТСН.ua.

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«У нас зараз розглядається два таких холодильних ланцюги. Це для вакцини -80°C, Pfizer. Для цього ми попросили проект SAFEMed, який нам допомагає. І ми контрактуємо приватну логістичну компанію, яка має на національному рівні можливості для транспортування і зберігання вакцини з -80°. Далі там іде процес організаційний», - заявив він.

Ляшко зауважив, що -80° потребується для довготривалого зберігання, а коли вакцина доїжджає до регіону і до пункту щеплення, вона може зберігатися за температури від +2° до +8°, і це звичайні умови зберігання імунобіологічних препаратів, які в Україні використовуються для рутинних щеплень. «Ця вакцина може зберігатися п'ять днів. Тому наш менеджерський процес налаштовується так, що ця вакцина -80° приїжджає на національний склад, далі їде до області, в області вона зберігається на складах з температурою зберігання від +2° до +8° та її з обласного складу забирають мобільні бригади, які наперед знають, де будуть цього дня вакцинувати медичного працівника, як першу групу, і кількість медичних працівників, які погодилися провести щеплення. Бо вакцинація у нас є добровільна, не обов'язкова», - зауважив головний санлікар.

За словами Ляшка, попередні списки осіб, які будуть вакциновані за кожною лікарнею, вже сформовані.

«Але це були попередні списки, вони будуть уточнені та, з підписом і печаткою кожного головного лікаря, передані на мобільну бригаду. Тоді, коли мобільна бригада виїжджає в лікарню, вона бере із собою ту кількість доз, яку вона використає в цій лікарні, вакцинує, переїжджає в іншу лікарню. День закінчився — в неї не повинно бути на руках взагалі доз вакцини. Зранку забирають на складі, везуть і вакцинують. Ми з національного рівня координуємо. Використали? Ми вам привозимо нову партію, яку ви знову використовуєте за п'ять днів», - додав він.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 30 січня у МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час «першої хвилі розподілу». Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Раніше у МОЗ заявляли, що з середини лютого в Україні першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

У грудні 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

29 січня Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій схвалила календарний план вакцинації населення у 2021 році.

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Автор: Костянтин Гончаров