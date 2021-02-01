Вакцини будуть надані Україні в рамках глобальної ініціативи COVAX.

Першу партію вакцин від коронавірусу Україна отримає через два тижні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко.

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«Україна розпочне вакцинацію в лютому. Отже, за два тижні отримає вакцини. Наша країна увійшла до переліку країн, яким глобальна ініціатива COVAX надасть вакцини проти COVID-19 у межах «першої хвилі розподілу»», - сказав Іващенко.

За його словами, вже підтверджено отримання Україною 117 тисяч доз вакцин виробництва Pfizer/ BionTech.

"Постачання даних вакцин розпочнеться в Україну за два тижні", - додав він.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 30 січня у МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час «першої хвилі розподілу». Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Раніше у МОЗ заявляли, що з середини лютого в Україні першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

У грудні 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

29 січня Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій схвалила календарний план вакцинації населення у 2021 році.

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Автор: Леся Лещенко