Літак із пів мільйонами доз приземлився в аеропорту "Бориспіль".

У вівторок, 23 лютого, Україна отримала першу партію вакцин проти коронавірусу. З аеропорту Бориспіль вже розвантажують 500 тисяч доз вакцин від компанії AstraZeneca індійського виробництва.

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Україна закупила вакцини від AstraZeneca у компаній Serum Institute of India, яка постачає медикаменти приблизно у 140 країн світу.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що деякі області отримають вакцину вже у день її прибуття. Серед таких щасливчиків – місто Київ та низка областей, а саме:

Житомирська;

Київська;

Чернігівська;

Черкаська;

Полтавська;

Вінницька.

В усі інші регіони вакцину розвезуть вже наступного дня.

Вакцина проти коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я України зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Вакцину Oxford/AstraZeneca для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

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Автор: Вікторія Гордієнко