Перша партія вакцини складатиме 700 тисяч доз.

Перша партія китайської вакцини від коронавірусу Sinovac Boitech Ltd повинна прибути в Україну до кінця березня, вона налічуватиме 700 тисяч доз.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, пише "РБК-Україна".

"Згідно з інформацією від [компанії-посередника] "Лекхіма", перші 700 тисяч доз очікуються до кінця березня. Але це попередня інформація", - сказав міністр.

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Раніше стало відомо, що перша партія вакцини CoronaVac, згідно з контрактом, повинна була прибути в Україну не пізніше 7 березня. Однак постачальник не виконав умови договору, тому йому загрожує штраф.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, що тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни до Національного плану вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 позачергово для популяризації вакцинальної кампанії.

Зараз в Україні вакцинацію проводять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією. Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

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Автор: Юрій Годован