Знайдених доз вистачить на вакцинацію 14,5 мільйона людей.

Під час ініційованої Єврокомісією інспекції італійського заводу «Catalent Anagni» біля Риму поліція виявила 29 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, які були призначені для поставок у бідні країни за механізмом COVAX.

Про це пише Reuters.

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Прем’єр Італії Маріо Драґі підтвердив інформацію й заявив, що деякі партії вилучили, а дві направили до Бельгії. Партія може вміщати 1 мільйон доз.

Знайдених доз вистачить на вакцинацію 14,5 мільйона людей, зауважує агентство.

За інформацією La Stampa, вакцини могли привезти з заводу у Нідерландах і відправити партії до Британії усупереч законодавству, що обмежує вивіз препарату за межі ЄС.

В коментарі Reuters представник «Catalent Anagni» заявив, що наявність на складах 29 мільйонів доз відповідало звичайній процедурі, і що часто підприємство зберігає й більші партії.

Водночас у Єврокомісії наполягали на перевірці деяких партій на заводі, оскільки вони не були вказані у поставках ЄС. Позицію ЄК підтримав італійський прем’єр, який і доручив проінспектувати «Catalent Anagni».

Наразі ЄК не коментує знайдені дози на складах заводу біля Рима.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Влада Данії на два тижні призупинила вакцинацію від COVID-19 препаратом AstraZeneca, причиною стало утворення тромбів у щеплених.

Також вакцинацію препаратом AstraZeneca призупинила Австрія: там розслідується випадок смерті пацієнта через порушення згортання крові.

В цілях безпеки припинили використовувати препарат Норвегія, Італія та Ісландія. EMA вважає, що використання вакцини можна продовжувати.

Таїланд призупинив вакцинацію препаратом AstraZeneca через інформацію про тромби. У МОЗ країни зазначили, що їхня партія вакцин AstraZeneca відрізняється від європейської.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca займає перше місце за кількістю схвалень з боку регуляторів. Вона вважається провідною в боротьбі з поширенням COVID-19 по всьому світу, оскільки вона дешевша і простіша в транспортуванні, ніж інші вакцини. Крім AstraZeneca в ЄС схвалені вакцини від компаній Moderna, Johnson & Johnson, а також Pfizer і BioNTech.

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Автор: Яна Ставська