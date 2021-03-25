Під час ініційованої Єврокомісією інспекції італійського заводу «Catalent Anagni» біля Риму поліція виявила 29 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, які були призначені для поставок у бідні країни за механізмом COVAX.
Про це пише Reuters.
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Прем’єр Італії Маріо Драґі підтвердив інформацію й заявив, що деякі партії вилучили, а дві направили до Бельгії. Партія може вміщати 1 мільйон доз.
Знайдених доз вистачить на вакцинацію 14,5 мільйона людей, зауважує агентство.
За інформацією La Stampa, вакцини могли привезти з заводу у Нідерландах і відправити партії до Британії усупереч законодавству, що обмежує вивіз препарату за межі ЄС.
В коментарі Reuters представник «Catalent Anagni» заявив, що наявність на складах 29 мільйонів доз відповідало звичайній процедурі, і що часто підприємство зберігає й більші партії.
Водночас у Єврокомісії наполягали на перевірці деяких партій на заводі, оскільки вони не були вказані у поставках ЄС. Позицію ЄК підтримав італійський прем’єр, який і доручив проінспектувати «Catalent Anagni».
Наразі ЄК не коментує знайдені дози на складах заводу біля Рима.
Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca
- Влада Данії на два тижні призупинила вакцинацію від COVID-19 препаратом AstraZeneca, причиною стало утворення тромбів у щеплених.
- Також вакцинацію препаратом AstraZeneca призупинила Австрія: там розслідується випадок смерті пацієнта через порушення згортання крові.
- В цілях безпеки припинили використовувати препарат Норвегія, Італія та Ісландія. EMA вважає, що використання вакцини можна продовжувати.
- Таїланд призупинив вакцинацію препаратом AstraZeneca через інформацію про тромби. У МОЗ країни зазначили, що їхня партія вакцин AstraZeneca відрізняється від європейської.
Вакцина AstraZeneca
Вакцина AstraZeneca займає перше місце за кількістю схвалень з боку регуляторів. Вона вважається провідною в боротьбі з поширенням COVID-19 по всьому світу, оскільки вона дешевша і простіша в транспортуванні, ніж інші вакцини. Крім AstraZeneca в ЄС схвалені вакцини від компаній Moderna, Johnson & Johnson, а також Pfizer і BioNTech.
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