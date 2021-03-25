Новий висновок зробили після того, як незалежна комісія у США звинуватила AstraZeneca у подачі неточних даних з метою просування безпечності своєї вакцини.

Компанія AstraZeneca оновила показник ефективності своєї вакцини проти COVID-19, понизивши його до 76%.

Читайте такожAstraZeneca надала застарілі дані про свою вакцину - регулятор СШАКомпанія заявила, що перерахувала дані дослідження в США і дійшла висновку, що вакцина ефективна в запобіганні симптоматичного COVID-19 не на 79%, як було опубліковано раніше у даних цього тижня, а на 76%.

Новий висновок зробили після того, як незалежна комісія у США звинуватила AstraZeneca у подачі неточних даних з метою просування безпечності своєї вакцини. Група заявила, що компанія не врахувала деякі випадки COVID-19 в дослідженні, і це може підірвати довіру до наукових висновків.

AstraZeneca заявила, що планує запросити дозвіл на використання вакцини в надзвичайних ситуаціях в США у найближчі тижні. Компанія також підтвердила, що вакцина, розроблена спільно з Оксфордським університетом, на 100% ефективна проти важких або критичних форм хвороби. Також йдеться про те, що вакцина показала ефективність 85% серед дорослих віком 65 років і старше, передає radiosvoboda.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Влада Данії на два тижні призупинила вакцинацію від COVID-19 препаратом AstraZeneca, причиною стало утворення тромбів у щеплених.

Також вакцинацію препаратом AstraZeneca призупинила Австрія: там розслідується випадок смерті пацієнта через порушення згортання крові.

В цілях безпеки припинили використовувати препарат Норвегія, Італія та Ісландія. EMA вважає, що використання вакцини можна продовжувати.

Таїланд призупинив вакцинацію препаратом AstraZeneca через інформацію про тромби. У МОЗ країни зазначили, що їхня партія вакцин AstraZeneca відрізняється від європейської.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина AstraZeneca займає перше місце за кількістю схвалень з боку регуляторів. Вона вважається провідною в боротьбі з поширенням COVID-19 по всьому світу, оскільки вона дешевша і простіша в транспортуванні, ніж інші вакцини. Крім AstraZeneca в ЄС схвалені вакцини від компаній Moderna, Johnson & Johnson, а також Pfizer і BioNTech.

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Автор: Ірина Погоріла