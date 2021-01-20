Усіх щеплених заноситимуть в електронну систему охорони здоров'я. Надалі це допоможе без проблем виїжджати за кордон.

Міністерство охорони здоров'я зацікавлене безкоштовно вакцинувати від коронавірусу усі верстви населення, тому українцям не варто робити щеплення за власний кошт у приватних структурах.

Про це заявив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі каналу "Україна 24".

Кабмін, каже Ляшко, робить все можливе, щоб вакцинація усіх українців старше 18 років двома дозами була безкоштовною.

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"Тому на перших етапах не потрібно розглядати можливість щеплення за власні кошти у приватних структурах, оскільки ми зацікавлені і маємо ресурс викуповувати всю вакцину, яка буде потрапляти або матиме можливість потрапити на ринок України. Коли ми говоримо про потенційну можливість вакцинації за власний кошт, це ми говоримо як мінімум про друге півріччя 2021 року, але і то не факт", - зазначив заступник глави МОЗ.

За його інформацією, усіх щеплених заноситимуть в електронну систему охорони здоров'я. Тому, коли на міжнародному рівні запровадять обов'язкові паспорти вакцинації, українські лікарі зможуть оперативно видати довідку про щеплення.

Вакцина від коронавірусу в Україні: що відомо

В лютому-березні Україна очікує на поставки вакцини від COVID-19.

Перша партія вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX становитиме 8 млн доз, яких вистачить на вакцинацію 4 млн людей (необхідно 2 дози на особу). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

24 грудня 2020 року міністр охорони здоров’я Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу.

За даними ВООЗ, у даний час на стадії доклінічних випробувань перебувають 170 експериментальних вакцин, 65 - проходять клінічні випробування, з них 15 - третій, останній етап.

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Автор: Юрій Годован