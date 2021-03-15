Зустріч експертів відбудеться у вівторок / фото REUTERS
Всесвітня організація охорони здоров'я 16 березня обговорить проблему безпеки вакцини від коронавірусу AstraZeneca.
Читайте такожУ Європі не підтвердили залежність випадків тромбозу від вакцинаціїПро це пише DW з посиланням на заяву гендиректора організації Тедроса Гебрейесуса.
Зустріч експертів відбудеться у вівторок.
"Експертна комісія ВООЗ з питань безпеки вакцин вивчає всі доступні дані та знаходиться в тісному контакті з Європейським агентством з лікарських засобів (ЕМА) і проведе зустріч завтра", - заявив Гебрейесус на прес-конференції.
Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca
- Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.
- Використання вакцини призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Таїланд, ПАР.
- При цьому раніше влада Німеччини і Франції називала такі дії інших країн необґрунтованими і закликали продовжити застосування препарату.
- У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.
- 15 березня стало відомо, що Німеччина, Франція, Іспанія, Кіпр і Словенія призупинили використання вакцини AstraZeneca.
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