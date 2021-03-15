15 березня ще низка країн призупинили використання вакцини AstraZeneca.

Всесвітня організація охорони здоров'я 16 березня обговорить проблему безпеки вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Читайте такожУ Європі не підтвердили залежність випадків тромбозу від вакцинаціїПро це пише DW з посиланням на заяву гендиректора організації Тедроса Гебрейесуса.

Зустріч експертів відбудеться у вівторок.

"Експертна комісія ВООЗ з питань безпеки вакцин вивчає всі доступні дані та знаходиться в тісному контакті з Європейським агентством з лікарських засобів (ЕМА) і проведе зустріч завтра", - заявив Гебрейесус на прес-конференції.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.

Використання вакцини призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Таїланд, ПАР.

При цьому раніше влада Німеччини і Франції називала такі дії інших країн необґрунтованими і закликали продовжити застосування препарату.

У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.

15 березня стало відомо, що Німеччина, Франція, Іспанія, Кіпр і Словенія призупинили використання вакцини AstraZeneca.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська