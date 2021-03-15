Зустріч експертів відбудеться у вівторок / фото REUTERS

Всесвітня організація охорони здоров'я 16 березня обговорить проблему безпеки вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Читайте такожУ Європі не підтвердили залежність випадків тромбозу від вакцинаціїПро це пише DW з посиланням на заяву гендиректора організації Тедроса Гебрейесуса.

Зустріч експертів відбудеться у вівторок. 

"Експертна комісія ВООЗ з питань безпеки вакцин вивчає всі доступні дані та знаходиться в тісному контакті з Європейським агентством з лікарських засобів (ЕМА) і проведе зустріч завтра", - заявив Гебрейесус на прес-конференції.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

  • Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.
  • Використання вакцини призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Таїланд, ПАР.
  • При цьому раніше влада Німеччини і Франції називала такі дії інших країн необґрунтованими і закликали продовжити застосування препарату.
  • У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.
  • 15 березня стало відомо, що Німеччина, Франція, Іспанія, Кіпр і Словенія призупинили використання вакцини AstraZeneca.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Людмила Жерновська