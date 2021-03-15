Країни чекають рішення регулятора ЄС, який вивчає випадки утворення тромбів у щеплених вакциною людей.

Іспанія оголосила про припинення використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Читайте такожУ Європі не підтвердили залежність випадків тромбозу від вакцинаціїПро це пише "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Після серії заяв про зупинку використання вакцини в інших країнах, в Іспанії скликали термінову нараду.

"Адміністрування вакцини AstraZeneca в Іспанії призупинили в понеділок після обіду, за інформацією від джерел з МОЗ", - повідомляє La Vanguardia.

Країна чекає рішення регулятора ЄС, який вивчає випадки утворення тромбів у щеплених вакциною людей.

Відзначається, що станом на п'ятницю 12 березня, регіони Іспанії отримали понад 1,7 млн доз вакцини AstraZeneca, з них 814 000 вже використали.

Також застосування вакцини AstraZeneca призупинив Кіпр і Словенія, пише РБК. Влада обох країн очікує висновку Європейського агентства з лікарських засобів.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.

Використання вакцини призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Таїланд, ПАР.

При цьому раніше влада Німеччини і Франції називали такі дії інших країн необґрунтованими і закликали продовжити застосування препарату.

У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.

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Автор: Людмила Жерновська