Спеціалісти заявили про необхідність додатково досліджувати можливий зв'язок між вакциною і виникненням тромбів.

Німеччина оголосила про припинення використання вакцини від коронавірусу AstraZeneca.

Про це заявило міністерство охорони здоров'я країни, пише Європейська правда з посиланням на Spiegel.

У МОЗ Німеччини зазначили, що тимчасово зупиняють використання вакцини AstraZeneca за рекомендацією Інституту вакцини та біомедичних лікарських засобів імені Пауля Ерліха (PEI).

Експерти Інституту дійшли висновку, що в зв'язку з повідомленнями про розвиток тромбів у деяких людей після вакцинації необхідні додаткові дослідження в цьому напрямку.

У міністерстві зазначили, що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) вирішить, чи вплинуть нові висновки на допуск вакцини в ЄС.

Одразу за ФРН сьогодні про призупинення вакцинації препаратом AstraZeneca заявила також Франція, повідомляє DW. Так, президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що Європейське агентство з лікарських засобів дасть свою оцінку вакцині завтра.

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Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.

Використання вакцини призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Таїланд, ПАР.

При цьому раніше влада Німеччини і Франції називали такі дії інших країн необґрунтованими і закликали продовжити застосування препарату.

У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.

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Автори: Олександр Топчій, Леся Лещенко