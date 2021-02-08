Разом з прискоренням виробництва вакцини, компанія також розширює і виробничі потужності.

Американська компанія Pfizer планує вдвічі скоротити час на виробництво вакцини від коронавірусу.

Читайте такожЛяшко про вакцинацію у лютому: кому не вистачить Pfizer, щеплюватимуть SinovacЯк повідомляє USA Today з посиланням на компанію Pfizer, в даний час на виробництво партії вакцини необхідно 110 днів. Компанія ж працює над тим, щоб цей процес в середньому займав 60 днів. Там зазначили, що оскільки США прискорюють темпи вакцинації, то зменшення часу на виготовлення препарату допоможе уникнути проблем у кампанії вакцинації. У той же час, тільки за останній місяць Pfizer вдвічі збільшила обсяги виробництва.

Разом з прискоренням виробництва вакцини, компанія також розширює і виробничі потужності, додавши три лінії на трьох заводах. У компанії зазначили, що в міру продовження розробки вакцини очікується підвищення її ефективності.

Вакцина Pfizer від коронавірусу

Американська компанія Pfizer за контрактом зобов'язується надати цього року до 40 млн доз вакцини від коронавірусу в рамках ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я в бідні країни і країни із середнім рівнем доходів.

5 лютого заступник міністра охорони здоров'я-головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що американська компанія Pfizer найближчим часом подасть документи на реєстрацію вакцини від COVID-19 в Україні.

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Автор: УНІАН