Президент компанії, яка займається розробкою «унікальної» української вакцини від коронавірусу, Михайло Фаворов щепився від COVID-19 у Сполучених Штатах.
Про це він повідомив у Facebook.
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Підприємець зазначив, що у чергу на Moderna його записала донька. За його словами, «сайти падали від перевантаження» через кількість охочих вакцинуватися.
Щеплення зробили на парковці після письмової згоди. Уколи роблять лікарі, а потік автомобілів регулюють військові.
«Після щеплення сидиш у машині 15 хвилин. Якщо нічого не сталося – виїжджаєш, до наступного візиту через 28 днів», – поділився Фаворов.
Він уточнив, що за 30 хвилин вакцинацію пройшли 100 осіб.
Що відомо про українську розробку вакцини від COVID-19
- У квітні президент пообіцяв мільйон гривень за розробку української вакцини від COVID-19.
- 1 жовтня Зеленський заявив, що в Україні проходять клінічні випробування 4-5 препаратів для профілактики або лікування COVID-19.
- 20 жовтня Зеленського ознайомили з розробками вакцини. За словами експерта й доктора медичних наук Михайла Фаворова, нинішня розробка дає змогу припустити, що майбутній препарат допоможе боротися і з новими видами коронавірусних інфекцій, які постійно мутують.
- Українські вчені до розробки вітчизняної вакцини від COVID-19 ставляться скептично. За словами біофізика Семена Єсилевського, в країні бракує безпечних умов для її виготовлення.
- 22 жовтня стало відомо, що Україна може профінансувати розробку вакцини від COVID-19 приватної компанії.
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