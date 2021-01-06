Міністр охорони здоров'я Степанов зауважив, що Україна знаходиться на фінальній стадії домовленості з виробниками вакцин.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна найближчим часом укладе нові договори про постачання вакцини від COVID-19.

Читайте такожВ Україні планують створити реєстр вакцинованих від COVID-19: експертка розкрила деталіЯк передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на щоденному онлайн-брифінгу.

Міністр зауважив, що Україна знаходиться на фінальній стадії домовленості з виробниками вакцин.

«Я не маю права до підписання договорів розголошувати, з якими компаніями і на якій стадії підписання ми знаходимося. Але можу сказати, що найближчим часом у нас будуть підписані інші договори з компаніями, які будуть постачати вакцини (від COVID-19) в Україну», - заявив він.

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У березні очікується поставка в Україну першої партії з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

24 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що МОЗ відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

22 грудня оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

30 грудня Україна підписала контракт з китайською компанією Sinovac про постачання 1,9 млн доз вакцини від COVID-19. Йдеться про закупівлю 1 млн 913 тис. 316 доз за ціною 504 грн за дозу. На січень наступного року планується отримання дозволу на застосування препарату в Китаї та інших країнах, також вакцина буде подана на прекваліфікацію до ВООЗ у лютому 2021 року.

Договір щодо постачання на територію нашої держави підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ «Лекхім», яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини в Україні.

За умовами договору, перша партія вакцини в кількості 700 тис. доз буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, або одним з компетентних органів США, Великобританії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, Ізраїлю, Індії, Мексики, Бразилії, або за централізованою процедурою компетентним органом Євросоюзу.

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Автор: Костянтин Гончаров