Агентство EMA заявляє, що не знайшло доказів, які б підтверджували випадки порушень згортання крові саме після вакцинації препаратом AstraZeneca (Covishield).

Європейська медична асоціація не підтвердила інформацію про те, що вакцина AstraZeneca (Covishield) спричиняє серйозні наслідки у вигляді тромбозу.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

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Так, 11 березня Італія ухвалила рішення заборонити використання серії доз вакцини як запобіжний захід після повідомлень «про деякі серйозні негативні наслідки», оскільки у непідтвердженої кількості людей утворилися тромби. Однак італійський державний регулятор медицини наголосив, що наразі не встановлено зв'язку між передбачуваними побічними ефектами та введенням доз.

Згодом за Італією скандинавські країни Данія, Ісландія та Норвегія тимчасово припинили процес вакцинації AstraZeneca (Covishield) цією самою партією, яка йшла тільки на Європу. Данія зробила це на 14 днів – мовляв, вакцинацію пов’язують із виникненням тромбів у щеплених.

Дослідження здійснюють відповідні установи в інших країнах ЄС, а також Європейське агентство з лікарських засобів (EMA), яке відповідає за оцінку та нагляд за лікарськими засобами у 27-ми країнах-членах ЄС.

«Наразі немає жодних ознак того, що вакцинація спричинила ці стани, які не вказані як побічні ефекти з цим препаратом. Переваги вакцини продовжують перевищувати ризики», – зазначили в EMA.

Також агентство заявило, що не знайшло доказів, які б підтверджували випадки порушень згортання крові саме після вакцинації, що було зафіксовано в Австрії.

Федеральний офіс безпеки в охороні здоров'я (BASG) Австрії також дійшов висновку про відсутність причинно-наслідкового зв'язку між цими ускладненнями та вакцинацією, а канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що він сам готовий отримати щеплення, «щоб показати, що він довіряє цій вакцині».

У МОЗ нагадали, що вакцина AstraZeneca (Covishield) рекомендована до використання Всесвітньою організацією охорони здоров’я і її застосовують в Австралії, Південній Кореї, Канаді та країнах ЄС.

Проблеми з вакциною від коронавірусу AstraZeneca

Скандал навколо вакцини британо-шведської фармацевтичної компанії виник після смерті кількох щеплених вакциною AstraZeneca. Після щеплення у них розвинулася тромбоемболія.

Використання вакцини призупинили Данія, Норвегія, Ісландія, Італія, Австрія, Румунія, Болгарія, Таїланд, ПАР.

При цьому раніше влада Німеччини і Франції називали такі дії інших країн необґрунтованими і закликали продовжити застосування препарату.

У самій AstraZeneca заявили, що випадки тромбозу у щеплених від COVID-19 не пов'язані з вакцинацією.

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Автор: Леся Лещенко