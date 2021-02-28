Орбану зробили щеплення вакциною Sinopharm / фото facebook.com/orbanviktor
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан отримав щеплення від COVID-19.
Про це у неділю, 28 лютого, він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Я вакцинований», — написав Орбан та виклав кілька світлин.
Політик щепився вакциною, розробленою китайською компанією Sinopharm.
фото facebook.com/orbanviktor
Вакцинація від коронавірусу
- У січні щеплення від коронавірусу зробила королева Великобританії Єлизавета II. Згодом стало відомо, що спадкоємець британського престолу принц Уельський Чарльз і його дружина герцогиня Корнуольська Камілла також отримали першу дозу вакцини.
- Зробила щеплення від коронавірусу і дочка мільярдера та засновника Microsoft Білла Гейтса.
- Канцлер Австрії заявив про готовність зробити щеплення російською або китайською вакциною від коронавірусу.
- Щепився від COVID-19 й Вселенський патріарх Варфоломій.
- 23 лютого першу партію вакцини отримала й Україна. Перше щеплення зробили лікарю-реаніматологу з Черкащини.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий вакцинуватися від коронавірусу разом з військовослужбовцями.
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