Угорський політик зробив щеплення китайською вакциною.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан отримав щеплення від COVID-19.

Про це у неділю, 28 лютого, він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Я вакцинований», — написав Орбан та виклав кілька світлин.

Політик щепився вакциною, розробленою китайською компанією Sinopharm.

Вакцинація від коронавірусу

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Катерина Комолова