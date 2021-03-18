Президент України Володимир Зеленський наразі не бачить підстав для обмеження використання вакцини від коронавірусу CoviShield (AstraZeneca) в Україні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спільної з президентом Литовської Республіки Гітанасом Науседою прес-конференції в Києві.
"Ми точно з вами розуміємо, що Бельгія, США, Велика Британія, Польща, Австралія, серед дуже багатьох серйозних країн світу ніхто не зупинив вакцинацію вакциною AstraZeneca, Україна в тому числі", - заявив він.
За словами президента, відсутні жодні докази щодо тієї кількості смертей в світі, які інформаційно пов'язують з вакциною AstraZeneca.
"В Україні є єдина вакцина, яка поки що доставлена в Україну – це вакцина CoviShield (AstraZeneca). На сьогодні ми з 500 тисяч вакцин і при низькому рівні довіри населення світу до вакцинації, і дуже низькому рівні довіри саме українців до вакцинації, ми вакцинували близько 90 тисяч людей. З 90 тисяч у нас жодного летального випадку, і це також факт", - додав глава держави.
Також Зеленський зазначив, що проти вакцини AstraZeneca здійснюється інформаційна атака.
Він зауважив, що сам вакцинувався цією вакциною, "я стою перед вами, говорю і нормально себе відчуваю і це також факт".
"Я вважаю, що це серйозна інформаційна протидія проти цієї вакцини, я не знаю, ким вона розпочата, але на рівні України поки що підстав для того, щоб зменшувати вакцинацію AstraZeneca я, чесно кажучи, не бачу. Від нашого МОЗ я також цієї інформації не отримував", - підкреслив він.
Читайте такожМОЗ збільшило інтервал між щепленнями першою і другою дозою вакцини CoviShield до 90 днів
Вакцинація в Україні: що відомо
- 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.
- В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.
- 17 березня Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала продовжити щеплення від коронавірусу вакциною AstraZeneca.
- Станом на 18 березня з початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 81 тис. 755 осіб, з них отримали 1 дозу – 81 тис. 754 людини, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 1 особа.
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