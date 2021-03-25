У грудні Байден обіцяв, що в США зроблять 100 млн щеплень від коронавірусу. Цю обіцянку він виконав за 58 днів.

Президент США Джо Байден поставив нову мету з вакцинації від коронавірусу в США - зробити 200 мільйонів уколів за перші 100 днів свого перебування на посаді.

Про це Байден сказав під час своєї першої прес-конференції на посаді президента США, передає РБК-Україна.

"Я знаю, що це амбітно. Подвоїти нашу первісну мету. Але жодна інша країна у світі навіть близько не наблизилась, навіть близько до того, що ми робимо. Я вірю, що ми можемо це зробити", - сказав Байден.

Нагадаємо, у грудні Джо Байден виклав свій план боротьби з пандемією коронавірусу протягом перших 100 днів свого перебування на посаді. Згідно з ним, у США зроблять 100 млн щеплень від коронавірусу. Цю обіцянку Байден виконав за 58 днів.

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Коронавірус в США

США залишаються лідерами за числом тих, хтоо заразився COVID-19 (понад 30 млн) і за кількістю померлих (понад 545 тис.). Зростання смертності в 2020 році в країні стало найбільшим з 1918 року.

Масова вакцинація в США почалася в кінці грудня 2020 року, схвалені препарати Pfizer-BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson.

Johnson & Johnson раніше уклала угоду з урядом США на поставку 100 млн доз їх однодозової вакцини до кінця червня.

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Автор: Олександр Топчій