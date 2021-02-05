Вакцинація відбуватиметься на добровільній основі.

Заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що українці з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та Криму зможуть безоплатно зробити щеплення від COVID-19 на підконтрольній Україні території.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час онлайн-брифінгу.

За його словами, громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, а також АР Крим будуть безоплатно і добровільно провакциновані від COVID-19 в пунктах щеплення, розміщених на підконтрольній Україні території.

Вакцинація проти коронавірусу: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 30 січня у МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Раніше у МОЗ заявляли, що з середини лютого в Україні першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

У грудні 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

29 січня Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій схвалила календарний план вакцинації населення у 2021 році.

***COVAX — це світова ініціатива, яку створено на платформі Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) з метою прискорення розробки, виробництва та забезпечення рівного доступу до тестів, лікування та вакцин від COVID-19.

Україна приєдналася до ініціативи COVAX в рамках механізму Gavi Advance Market Commitment for COVID-19 Vaccines. Першу частину заявки до GAVI було подано 7 грудня 2020 року, а вже 11 грудня її верифікували. Завдяки цьому наша країна зможе отримати щонайменше 8 млн доз вакцини від COVID-19 для 4 млн українців.

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Автор: Костянтин Гончаров