Теоретично вакцинація має бути однаковими препаратами, наголосила лікар.

Лікар-інфекціоніст Світлана Гук зазначила, що наразі невідомо, чи можна замінити вакцину Covishield на CoronaVac під час введення другої дози, якщо першої не вистачить.

"Зараз у світі тільки проводять дослідження вакцинації та ревакцинації першої та другої дози вакцин. Ніхто не може сказати, що так можна робити, а з іншого боку, ніхто не скаже, що не можна", – сказала Гук, пише 24 канал.

За її словами, щоб дізнатися це, потрібні результати досліджень, адже ці препарати "виготовлені не однаково, вони можуть мати різні точки прикладання".

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Лікар наголосила, що введення різних вакцин під час першої дози та другої не задовільне з технічного погляду, тому теоретично щеплення має бути однаковими препаратами.

До слова, перша партія вакцини проти коронавірусу від виробника Sinovac вже прибула в Україну. Доставили з Китаю перші 200 тисяч доз вакцини.

Вакцинація в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на коронавірусну хворобу, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

25 березня вакцинацію особового складу розпочали в Головному командному центрі ЗСУ.

Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові.

Новини України та світу на ранок 26 березня

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Автор: Вікторія Гордієнко