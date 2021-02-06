Наголошується, що держуправління схвалило вакцину, базуючись на результатах двомісячних клінічних випробувань в інших країнах.

Державне управління з контролю за фармацевтичною продукцією Китаю схвалило для повсюдного застосування вакцину від коронавірусу китайської компанії Sinovac Biotech. Нею збираються прищеплювати й українців.

Про це повідомляє Reuters.

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Таким чином, виробнику надали умовний дозвіл для регулярних поставок на ринок цього препарату. Раніше вакцина використовувалася в Китаї головним чином для представників групи підвищеного ризику - лікарів, прибиральників, співробітників поліції і митниці, а також чиновників.

У ході випробувань третьої фази, проведених в Бразилії і Туреччині, оцінювалася ефективність вакцини-кандидата щодо медичних працівників, які лікують пацієнтів з коронавірусною хворобою. Вони мали одну і ту ж первинну кінцеву точку - рівень ефективності препарату через 14 днів після щеплення вакциною-кандидатом або плацебо.

Зазначено, що станом на 16 грудня 2020 року в програмі взяли участь 12 396 медичних працівників старше 18 років. Всього за період спостереження було зафіксовано 253 позитивних випадки.

"У Бразилії через 14 днів після вакцинації двома дозами вакцини за графіком 0, 14 днів ефективність проти COVID-19 склала 50,65% для всіх випадків, 83,70% для випадків, що потребують лікування, і 100,00% для госпіталізованих, важких і летальних випадків", - говорить реліз компанії.

Клінічні випробування третьої фази в Туреччині проходили у два етапи. Серед учасників - медичні працівники на першому етапі й населення - на другому етапі. Вік учасників становив від 18 до 59 років. Всього в випробуванні був задіяний 7 371 учасник. Так, 1322 учасники завершили вакцинацію двома дозами та увійшли в 14-денний період спостереження після отримання другої дози вакцини.

"На підставі аналізу 29 випадків ефективність профілактики COVID-19 склала 91,25% через 14 днів після двухдозової вакцинації відповідно до 0, 14-денним графіком", - інформують у компанії.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні можлива ситуація, коли одночасно будуть доставлені вакцини Pfizer і китайська Sinovac. В першу чергу для вакцинації медпрацівників будуть використовувати Pfizer.

В кінці січня глава правління компанії Інь Вейдун заявив, що в компанії Sinovac Biotech заявили про гарну ефективність своєї вакцини від коронавірусу в ході клінічних випробувань. При цьому її загальний показник ефективності склав 50,38 відсотка.

Вакцинація в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, вакцинацію в Україні планують розпочати з середини лютого.

30 грудня 2020 року Україна підписала контракт на постачання 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac.

30 січня в МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час першої хвилі розподілу. Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

5 лютого глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що Україна отримала підтвердження про постачання 12 млн доз вакцин виробництва компаній AstraZeneca та Novavax.

Протягом 2021-2022 років, за затвердженим МОЗ планом імунізації населення від COVID-19, передбачено охопити вакцинацією щонайменше 50% населення України (20 млн осіб). Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

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Автор: УНІАН