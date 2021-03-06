Тібетський лідер отримав щеплення від коронавірусу вакциною CoviShield, якою наразі вакцинують українців. Степанов закликав усіх українців вакцинуватися.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов закликав українців брати приклад із тібетського лідера Далай-лами, який зробив щеплення індійською вакциною Covishield.

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"Колаборантам COVID-19 присвячується: Далай-лама вакцинувався Covishield. Не слухайте дурниць, робіть мудрий вибір. Будьте як Далай-лама", - написав Степанов у Facebook.

Міністр також виклав зображення картини Олександра Ройтбурда. На ній - Степанов в традиційному індійському одязі та червоною цяткою на лобі.

У суботу, 6 березня, тибетський 85-річний духовний лідер Далай-лама XIV зробив щеплення проти коронавірусу вакциною CoviShield. Також Далай-лама закликав усіх зробити щеплення. За його словами, це допоможе запобігти серйозним проблемам, оскільки ін'єкція дуже корисна.

Зазначається, що після вакцинації духовний лідер 30 хвилин перебував під наглядом лікарів і з ним усе добре.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Нагадаємо, 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від коронавірусу препаратом індійського виробництва CoviShield за ліцензією компанії AstraZeneca, який 23 лютого прибув до Києва.

Першим у країні щепився лікар-анестезіолог із Черкас. Він від початку пандемії працює в реанімації з пацієнтами, хворими на коронавірус.

1 березня від коронавірусу у прямому ефірі вакцинувався міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Очільник МОЗ став першим з чиновників, хто отримав щеплення від COVID-19.

2 березня під час робочої поїздки на Донбас щеплення отримав президент Володимир Зеленський.

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Автор: Вікторія Гордієнко