Напередодні глава МОЗ Степанов заявив, що перші 500 тис. доз вакцини AstraZeneca вже везуть з Індії в Україну.

Україна з дня на день очікує на першу партію вакцини AstraZeneca від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила під час онлайн-брифінгу заступниця міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова.

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«З дня на день Україна очікує на першу партію вакцини від COVID-19. Нагадаю, препарати від компанії AstraZeneca вже прибули за місцем призначення і просто зараз перебувають на прямому маршруті до України. Вакцинація розпочнеться відповідно до затвердженого графіка», - розповіла Шаталова.

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Як повідомляв УНІАН, 21 лютого, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що перші 500 тис. доз вакцини AstraZeneca вже везуть з Індії в Україну.

За його словами, зараз вакцина транспортується до Мумбаї, потім - вантажним літаком із зупинкою в Стамбулі - днями прибуде в Київ.

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Автор: Леся Лещенко