Як повідомляється, чисельність населення Ізраїлю становить 9,3 мільйона осіб, серед яких 4,6 млн вже прийняли першу дозу вакцини, 3,7 млн прийняли обидві дози вакцини.

Міністр охорони здоров'я Ізраїлю Юлій Едельштейн заявив, що близько половини населення країни вже щеплені першою дозою вакцини проти коронавірусу. Ще 35% громадян отримали дві дози.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, чисельність населення Ізраїлю становить 9,3 мільйона осіб, серед яких 4,6 млн вже прийняли першу дозу вакцини, 3,7 млн прийняли обидві дози вакцини.

Читайте такожУ Тель-Авіві почали вакцинувати від COVID-19 іноземців

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що до кінця березня будуть щеплені всі громадяни старше 16 років. За його словами, це дозволить відкрити країну в квітні після пандемії.

Вакцинація проти коронавірусу в Ізраїлі: що відомо

Наголошується, що Ізраїль почав вакцинацію препаратом компаній Pfizer і BionTech 20 грудня 2020 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Ізраїлі значно зменшився ризик зараження COVID-19 серед людей, які отримали обидві дози вакцини Pfizer.

В Ізраїлі послабили карантин для громадян, які пройшли COVID-вакцинацію.

Крім того, уряд Ізраїлю ухвалив рішення послабити карантинні обмеження, які були введені через пандемію.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН