Від початку вакцинації щеплення від COVID-19 зробили 1 тис. 338 особам. Найбільше провакциновано осіб у Черкаській області – 170.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення від COVID-19 зробили 1 тис. 338 особам, за минулу добу - 1 тис. 179.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив під час брифінгу.

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"За добу, 25 лютого, в Україні зробили 1 тис. 179 щеплень проти коронавірусу", - сказав він.

З них, за словами Ляшка, 792 чоловіків та 387 жінок. Найбільше щеплень за минулу добу зроблено у Черкаській, Тернопільській областях та Києві.

"Від початку кампанії, тобто за середу та четвер, вакцинували 1 тис. 338 осіб. Найбільше в Черкаській області – 170. Станом на 25 лютого надійшли і перші повідомлення про несприятливі події після імунізації, таких у нас 7, вони всі не серйозні. Одне повідомлення зареєстровано в Чернігівській області та 6 – в Черкаській", - сказав Ляшко.

Він уточнив, що всі несприятливі події відслідковують.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого МОЗ зареєструвало вакцину проти COVID-19, яку розробили компанії Oxford і AstraZeneca (торговельна назва CoviShield).

Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання надали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

23 лютого в Україну з Індії прибула перша партія вакцини CoviShield.

24 лютого в Україні розпочалась вакцинація медичних працівників проти COVID-19. Перше щеплення зробили лікарю-реаніматологу з Черкащини.

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Автор: Леся Лещенко