За словами Ляшка, 10 лютого в Україні буде повністю протестовано в медичних інформаційних системах модуль імунопрофілактика.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я України запустить сайт, на якому буде відкрита можливість запису на вакцинацію від коронавірусу. Також буде проведена комунікаційна кампанія з COVID-вакцинації.

Про це Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю ТСН.

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За його словами, 10 лютого в Україні буде повністю відтестовано в медичних інформаційних системах модуль імунопрофілактика.

Коли стартує запис на вакцинацію від коронавірусу

"Паралельно з цим буде запущений сайт, який буде розповідати все про імунопрофілактику і дасть можливість записуватися на імунопрофілактику. Паралельно розробляється така ж комунікаційна кампанія, запуститься, і будемо говорити, що сьогодні вакцинуються і записуються такі-то групи ризику, де будуть чітко показувати, де, в якому місці, можна зробити щеплення, хто буде проводити", - сказав Ляшко.

Як записатися на вакцинацію від COVID-19

За словами Ляшка, запис на отримання щеплення буде доступний трьома способами: на сайті, через сімейного лікаря та по телефону у Центрі первинної медико-санітарної допомоги.

Головний санітарний лікар також зауважив, що люди, які не підписали декларації з сімейним лікарем, також зможуть записатися на вакцинацію від COVID-19: «Записуйтеся. Ми вас скоординуємо за місцем проживання до визначеного пункту щеплення».

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

Як повідомляв УНІАН, 30 січня у МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час «першої хвилі розподілу». Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.

Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.

Раніше у МОЗ заявляли, що з середини лютого в Україні першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

У грудні 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).

29 січня Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій схвалила календарний план вакцинації населення у 2021 році.

Вакцинація від коронавірусу в Україні може початися вже 15 лютого.

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Автор: УНІАН