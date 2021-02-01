Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я України запустить сайт, на якому буде відкрита можливість запису на вакцинацію від коронавірусу. Також буде проведена комунікаційна кампанія з COVID-вакцинації.
Про це Віктор Ляшко розповів в інтерв'ю ТСН.
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За його словами, 10 лютого в Україні буде повністю відтестовано в медичних інформаційних системах модуль імунопрофілактика.
Коли стартує запис на вакцинацію від коронавірусу
"Паралельно з цим буде запущений сайт, який буде розповідати все про імунопрофілактику і дасть можливість записуватися на імунопрофілактику. Паралельно розробляється така ж комунікаційна кампанія, запуститься, і будемо говорити, що сьогодні вакцинуються і записуються такі-то групи ризику, де будуть чітко показувати, де, в якому місці, можна зробити щеплення, хто буде проводити", - сказав Ляшко.
Як записатися на вакцинацію від COVID-19
За словами Ляшка, запис на отримання щеплення буде доступний трьома способами: на сайті, через сімейного лікаря та по телефону у Центрі первинної медико-санітарної допомоги.
Головний санітарний лікар також зауважив, що люди, які не підписали декларації з сімейним лікарем, також зможуть записатися на вакцинацію від COVID-19: «Записуйтеся. Ми вас скоординуємо за місцем проживання до визначеного пункту щеплення».
Вакцинація проти коронавірусу в Україні
Як повідомляв УНІАН, 30 січня у МОЗ заявили, що Україна в рамках глобальної ініціативи COVAX увійшла до переліку країн, що отримають вакцини виробництва Pfizer/BionTech від коронавірусу під час «першої хвилі розподілу». Вже підтверджено поставки до України 117 тис. доз вакцин.
Також у період з середини лютого до кінця другого кварталу 2021 року Україна отримає від 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцин компанії AstraZeneca.
Раніше у МОЗ заявляли, що з середини лютого в Україні першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.
У грудні 2020 року оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій затвердив план імунізації населення від COVID-19. Мета цього плану - протягом 2021-2022 років охопити вакцинацією щонайменше 50 % населення України (20 млн осіб).
29 січня Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій схвалила календарний план вакцинації населення у 2021 році.
Вакцинація від коронавірусу в Україні може початися вже 15 лютого.
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