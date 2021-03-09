Найбільша кількість щеплених за добу зафіксована у Донецькій області.

Протягом минулої доби в Україні від COVID-19 було щеплено 1 тис. 171 особу.

Про це повідомляється у Telegram-каналі МОЗ "Коронавірус_інфо".

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За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у Донецькій області (294 щеплення).

За весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (2 тис. 474 щеплення), найменша – у Сумській області (350 щеплень).

Від початку кампанії було щеплено 19 тис. 118 осіб, з них отримали 1 дозу 19 тис. 118 осіб.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей поважного віку, військовослужбовці в районі проведення ООС.

МОЗ внесло зміни в національний план вакцинації, щоб публічні особи могли зробити щеплення від COVID-19 поза чергою для популяризації вакцинальної кампанії.

Наразі в Україні вакцинацію проводять вакциною CoviShield, виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

Для повної імунізації людина повинна отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.

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Автор: Наталя Нічишина