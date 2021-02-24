Сьогодні столиця отримала 42 тис. 600 доз вакцини виробництва Oxford/AstraZeneca (Covishield).

У Києві завтра, 25 лютого, розпочнеться вакцинація від COVID-19.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Читайте такожВ Україні зробили перше щеплення від коронавірусу (фото)

«25 лютого у столиці розпочнеться процес вакцинації від COVID-19 вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield), наданою Міністерством охорони здоров’я», - йдеться у повідомленні.

У КМДА повідомили, що одному із перших щеплення зроблять завідувачу відділення КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва».

Раніше стало відомо, що Київ отримає 42000 доз препарату Covishield із загальної партії, яку привезли в Україну.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: що відомо

22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

Вчора, 23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

Сьогодні, 24 лютого в Україні почали робити щеплення від коронавірусу. Першим вакцинували лікаря-реаніматолога в Черкасах.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк