У загиблих були супутні захворювання.

Влада Південної Кореї не знайшла зв'язку між вакцинацією від коронавірусу і декількома випадками людських смертей після щеплення.

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Як повідомляє Reuters, посадовці системи охорони здоров'я розслідували смерть восьми осіб, у яких виникли побічні реакції на вакцинацію препаратом від AstraZeneca. Однак доказів того, що саме вакцина зіграла фатальну роль, не знайдено. У загиблих були супутні захворювання.

Уряд Південної Кореї розраховує, що її населення досягне колективного імунітету до COVID-19 вже до цієї осені, попри те, що вакцинація в країні стартувала відносно пізно – в кінці лютого.

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Автор: Дмитро Захаров