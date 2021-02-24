Вчора в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Перші вакцини від COVID-19 Oxford/AstraZeneca(CoviShield) для виконання плану вакцинації сьогодні вранці відправлено в регіони.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

Читайте такожЩеплення від COVID-19 має розпочатися якнайшвидше - Зеленський

"Сьогодні в Україні розпочинається процес вакцинації проти COVID-19... Перші вакцини на виконання вакцинації вже сьогодні о 7-й ранку вирушили в регіони країни. Задача мною поставлена чітко - провести перший етап вакцинації в стислі терміни", - підкреслив очільник МОЗ.

Вакцинація в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого Міністерство охорони здоров’я зареєструвало вакцину від COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговельна назва CoviShield) для екстреного медичного застосування.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca. Її для екстреного застосування схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія.

Вчора, 23 лютого, в Україну прибула перша партія вакцини CoviShield.

Раніше планувалося, що вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться препаратом виробництва компаній Pfizer/BionTech, який Україна мала отримати під час першої хвилі розподілу в рамках глобальної ініціативи COVAX. Підтверджено поставки до України 117 тис. доз цієї вакцини.

Протягом першого півріччя Україна може отримати в рамках глобальної ініціативи COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко