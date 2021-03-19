Кампанія з вакцинації в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року.

За минулу добу в Україні від COVID-19 щепилися 10959 осіб.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я на інтернет-сторінці "Вакцинація від COVID-19".

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Зазначається, що всі 10959 людей отримали 1 дозу. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 92714 осіб, з них отримали 1 дозу 92713 людей, 1 особа завершила вакцинацію (отримала 2 дози).

За 18 березня було зроблено на 1127 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали 210 мобільних бригад з імунізації. Найбільшу кількість щеплень зробили у м. Києві – 890 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – у Донецькій області – 7 тис. 484 щеплення.

Разом з тим на вакцинацію від COVID-19 вже записались понад 290 тис. українців. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час Години запитань до уряду в парламенті.

"В лист очікування через інформаційні ресурси, в тому числі через додаток "Дія" записалися вже понад 290 тис. людей", - зазначив він.

Зазначимо, для порівняння у сусідній Польщі обидві дози вакцини від коронавірусу отримали понад 1,5 млн людей, а щеплення першою дозою – понад 2,8 млн.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Під час першого етапу щеплення отримують медики, які працюють з хворими на COVID-19, бригади швидкої допомоги, співробітники лабораторій, які тестують на COVID-19, мешканці та персонал будинків для людей похилого віку, військовослужбовці, які проходять службу в районі проведення ООС.

В Україні щеплення роблять вакциною CoviShield (AstraZeneca), виробленою в Індії в Інституті сироватки крові за ліцензією.

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Автори: Леся Лещенко, Інна Андаліцька