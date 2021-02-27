Найбільша кількість щеплених за добу в Миколаївській області (170 щеплень), за весь період кампанії вакцинації - в Черкаській області (270 щеплень).

Станом на 27 лютого вакцинація в Україні проводиться 33 бригадами. За минулу добу більше вакцинували жінок, ніж чоловіків.

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Про це РБК-Україна повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, з початку кампанії вакцинували 3 051 людини, а за 26 лютого - 1 713 осіб. Вчора зробили на 534 щеплення більше, ніж 25 лютого, оскільки кампанія з вакцинації розгортається каскадним методом.

"Наразі щеплення проводилися 33 мобільними бригадами з імунізації. За добу вакциновано на 31,58% більше жінок, ніж чоловіків", - повідомив Ляшко.

Найбільша кількість вакцинованих за добу в Миколаївській області (170 щеплень), за весь період кампанії - в Черкаській області (270 щеплень).

Нагадаємо, раніше Ляшко заявляв, що імунітет після вакцини від COVID діє мінімум 12 місяців.

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Автор: УНІАН