Станом на 27 лютого вакцинація в Україні проводиться 33 бригадами. За минулу добу більше вакцинували жінок, ніж чоловіків.
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Про це РБК-Україна повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, з початку кампанії вакцинували 3 051 людини, а за 26 лютого - 1 713 осіб. Вчора зробили на 534 щеплення більше, ніж 25 лютого, оскільки кампанія з вакцинації розгортається каскадним методом.
"Наразі щеплення проводилися 33 мобільними бригадами з імунізації. За добу вакциновано на 31,58% більше жінок, ніж чоловіків", - повідомив Ляшко.
Найбільша кількість вакцинованих за добу в Миколаївській області (170 щеплень), за весь період кампанії - в Черкаській області (270 щеплень).
Нагадаємо, раніше Ляшко заявляв, що імунітет після вакцини від COVID діє мінімум 12 місяців.
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